5 кораблів ідуть в район падіння Аеробусу

Київ. 2 червня. УНІАН. Військово-морський флот Бразилії направив п`ять суден у район ймовірного падіння А330-200 компанії Air France, пошуки якого вже другий день ведуться в Атлантичному океані.

Про це повідомляє РІА «Новости” з посиланням на прес-службу ВМФ.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня вранці над Атлантикою зник Аеробус А330-200 компанії Air France, що здійснював переліт «Ріо-де-Жанейро – Париж».

Літак долав грозову зону із сильною турбулентністю. О 5.00 за київським часом було одержано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі лайнера.

У літаку перебували 216 пасажирів з 32 країн. Серед них 72 французи, 59 бразильців, 26 німців.

Сьогодні ВПС Бразилії повідомили про виявлення в Атлантиці - за 650 кілометрів від узбережжя Бразилії - уламків, зокрема літакових крісел, які можуть належати зниклому авіалайнеру.