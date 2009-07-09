Рада ЄС формально закріпила Баррозу кандидатом у Президенти Єврокомісії

Брюссель. 9 липня. УНІАН. Рада ЄС на рівні голів держав та урядів країн-членів ЄС формально затвердила Жозе БАРРОЗУ кандидатом на посаду Президента Єврокомісії.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Ради ЄС, відповідне рішення було затверджено сьогодні за письмовою процедурою.

Рішення Ради ЄС буде передано Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент планує визначитися щодо Ж.БАРРОЗУ у вересня. Водночас, 7 липня цього року прем’єр-міністр головуючої в ЄС Швеції Фредерік РЕЙНФЕЛЬДТ заявив, що розпочне юридичний процес формального призначення Ж.БАРРОЗУ, щоб не створювати додаткових затримок з цим питанням.

19 червня цього року лідери ЄС на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) одностайно підтримали кандидатуру Ж.БАРРРОЗУ на посаду Президента Єврокомісії.

При цьому, лідери ЄС сподівалися, що кандидатуру Ж.БАРРОЗУ вдасться затвердити в Європарламенті ще до кінця липня.

4-7 червня в країнах ЄС відбулися вибори до Європарламенту, за підсумками яких представники народних партій отримали майже третину місць в парламенті – 265 з 736-ти.

9 червня чинний Президент Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ, якій також є “народником”, заявив про готовність балотуватися на другий термін.