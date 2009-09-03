Білорусь не вирішила чи долучатися до розвитку ”Одеси-Бродів”

Київ. 3 вересня. УНІАН. Білорусь вивчає пропозицію України про участь в проекті розвитку нафтопроводу «Одеса-Броди», проте ще не ухвалила остаточного рішення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив під час відвідин Гомельської області.

«Одеса-Броди» - це не новий для нас проект. Диверсифікація постачання енергоносіїв - це нормальна, класична практика для будь-якої країни. Ми не можемо залежати лише від одного джерела (наприклад, від Росії) у споживанні енергоресурсів. Тим паче, що були проблеми у зв`язку з цим. Тому ми почали альтернативні пошуки. Чи увінчається це успіхом, не знаю. Буде результат, буде економічна ефективність - тоді діятимемо в цьому напрямі. Все робитимемо розумно. «Одеса-Броди», постачання з Венесуели до Прибалтики, постачання з Каспія до Чорного моря і прокачування сюди – всі ці різні шляхи ми прораховуємо», – сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, в даний час для Білорусі є найбільш вигідними постачання нафти з Росії. «Стане невигідно - ми вже сьогодні повинні бачити інші шляхи. І в цьому немає жодної надзвичайлівки, і проект цей не новий», - вважає він.

Водночас Президент Білорусі зазначив, що реалізація проекту з розвитку нафтопроводу «Одеса-Броди» не суперечить «геополітичним інтересам ні Росії, ні Заходу».

Довідка УНІАН. Нафтопровід «Одеса-Броди» планували використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій від компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти у реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.

У січні-квітні 2008 р. за маршрутом «32-й кілометр держкордону Республіки Білорусь і України (нафтопроводу Мозир-Броди) – резервуарний парк морського нафтового терміналу (МНТ) «Південний» порту «Південний» (тобто реверсний напрям) було прокачано 2,76 млн. тонн нафти, що на 9,3% менше, ніж за аналогічний період 2007 року. Найбільші обсяги було транспортовано ВАТ «ТНК-ВР Холдинг», ВАТ «ЛУКОЙЛ», ВАТ «Сургутнафтогаз », ВАТ «НК « Роснафта».

Всього за час роботи реверсного маршруту, станом на 1 травня 2008 року, прокачано 22,036 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 226,3 млн. дол.

У 2007 році трубопроводом «Одеса-Броди» у реверсном режимі було прокачано 9 млн. 056 тис. тонн нафти, в 2006 році - 3 млн. 418 тис. тонн, у 2005 р. - 5 млн. 754 тис. тонн, у 2004 р. - 1 млн. 048 тис. тонн.