У серпні дефляція в єврозоні зменшилася

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. У серпні 2009 року річна інфляція (серпень до серпня) в зоні євро становила -0,2% проти -0,7% у липні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 0,6% проти 0,2% у липні-2009.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з липнем, у серпні-2009 було зареєстровано інфляцію в 0,3% в єврозоні та ЄС-27.

У серпні 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-2,4%), Португалії (-1,2%) та на Кіпрі (-0,9%).

Найбільша річна інфляція у серпні 2009 року була зафіксована в Угорщині (5,0%), Румунії (4,9%) та Польщі (4,3%).

У серпні 2008 року річна інфляція становила 3,8% в зоні євро та 4,3% в ЄС-27.