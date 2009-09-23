Комітет Міністрів РЄ задоволений розслідуванням справи Гонгадзе

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Комітет Міністрів Ради Європи відзначає позитивні зрушення у розслідуванні Україною справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає власний кореспондент УНІАН, повідомлення про це міститься на офіційному сайті Ради Європи.

Згідно з повідомленням, на своєму засіданні Комітет Міністрів затвердив Другу проміжну резолюцію щодо ходу розслідування справи в рамках процедури відстеження виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі Гонгадзе проти України.

Комітет Міністрів, зокрема, із задоволенням відзначив продовження роботи українськими та міжнародними експертами над вивченням автентичності записів екс-майора СБУ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, а також повторні арешти міліцейського керівництва, обвинуваченого у 2008 році у вбивстві журналіста. Крім того, Комітет відзначив швидкість деяких заходів з розслідування, здійснених одразу після цих арештів.

У своїй резолюції Комітет Міністрів також закликав Україну посилити свої зусилля для того, щоб завершити розслідування справи.

Як повідомляв УНІАН, Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, після чого його труп без голови знайшли в лісу у Київській області. Європейський суд з прав людини в 2005 році визнав, що Україна не захистила життя Г.Гонгадзе та не провела належного ефективного розслідування справи. У січні 2007 року Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила доповідь, в якій закликала Україну завершити розслідування справи про вбивство журналіста.