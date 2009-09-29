Індикатор бізнес-клімату в єврозоні у вересні дещо зріс

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Індикатор бізнес-клімату в єврозоні у вересні продовжив слабке зростання, хоча і залишається негативним: –2,07 проти –2,18 пункти у серпні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Зростання індикатору пояснюється незначним покращенням менеджерських очікувань щодо оцінки виробництва в найближчі місяці, оцінок виробничих трендів в попередні місяці та оцінок запасів продукції на складах. Водночас, оцінки портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень практично не змінилися.