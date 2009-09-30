У вересні в єврозоні знову очікують дефляцію

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у вересні 2009 року (вересень-2009 до вересня-2008) в зоні євро становитиме -0,3%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У серпні 2009 року річна інфляція становила в єврозоні -0,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 0,6%.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.