У вересні в єврозоні знову очікують дефляцію
13:38, 30 вересня 2009Новини ЄС
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Ціни за рік знизилися на 0,3%
Брюссель. 30 вересня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у вересні 2009 року (вересень-2009 до вересня-2008) в зоні євро становитиме -0,3%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У серпні 2009 року річна інфляція становила в єврозоні -0,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 0,6%.
До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.
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