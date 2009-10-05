В Брюсселі Україна та ЄС обгворюють деталі ЗВТ

Брюссель. 5 жовтня. УНІАН. В Брюсселі проходить 8-ий раунд переговорів між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Представництві України при ЄС, переговори триватимуть з 5 по 9 жовтня.

Делегацію України очолює заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, делегацію ЄС – Директор Генерального Директорату Єврокомісії „Торгівля” Єва СІНОВЄЦ.

У ході переговорів, які проходитимуть в рамках робочих груп, сторони обговорять питання тарифної пропозиції, конкуренції, державних закупівель, послуг, сталого розвитку, державної допомоги тощо.

Попередній, 7-й раунд переговорів, проходив в Києві 30 червня-3 липня 2009.

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою новою угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 18 лютого 2008 року.

Раніше сторони планували завершити переговори до кінця цього року, однак в МЗС України вважають, що питання зони вільної торгівлі до кінця року погодити не вдасться.