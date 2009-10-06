Німецький RWE купуватиме у ”Західенерго” квоти на викиди СО2

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Німецький енергетичний концерн RWE Power підписав з українською компанією «Західенерго» контракт на купівлю квот викидів парникових газів.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, щороку від цього контракту українська сторона отримуватиме півмільйона євро.

Продаж квот на викид СО2 стало можливим завдяки реконструкції сьомого енергоблоку Бурштинської теплоелектростанції, яка належить ВАТ «Західенерго». В результаті переобладнання ефективність енергоблоку підвищиться і на 110 тис. тонн СО2 зменшаться викиди парникових газів. Цю квоту німецький концерн готовий купити в рамках механізму «проектів спільного впровадження» за Кіотським протоколом.

Як повідомила начальник відділу охорони довкілля та інноваційних екотехнологій НАК «Енергетична компанія України» Ірина ВЕРБИЦЬКА, контракт з німецьким концерном RWE Power почне діяти в 2011 році, але Україна вже сьогодні не проти отримати від Німеччини аванс за «парникові квоти».

Втім, додала вона, тут є проблеми. «Кожен покупець вимагає гарантії під авансові кошти. А у нас, на жаль, немає можливості взяти банківську гарантію під такий платіж. Бо в Україні жоден банк не видає гроші під обіцянку скоротити викиди парникових газів у майбутньому», - сказала І.ВЕРБИЦЬКА.

Тим часом півмільйона євро за надлишкові СО2 українська сторона планує направити на покриття витрат, пов`язаних з реконструкцією енергоблоку Бурштинської ТЕС. За подібною схемою «Енергетична компанія України» планує модернізувати енергоблоки теплоелектростанцій «Центренерго» та «Донбасенерго». Цими проектами вже зацікавилися нідерландська та англійська компанії, розповіла І.ВЕРБИЦЬКА.

«Енергетична компанія України» створена 2004 року. Вона об`єднує державні електроенергетичні активи. Держхолдингу, зокрема, належать контрольні пакети акцій у ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Центренерго», ВАТ «Дніпроенерго» і ВАТ «Західенерго».