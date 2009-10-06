Україна ввела антидемпінгові мита на шприці з Європи та Китаю

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Україна ввела антидемпінгові мита щодо імпорту медичних шприців походженням із Великої Британії, Північної Ірландії, Іспанії, Німеччини та Китаю терміном на 5 років.

Про це сказано в офіційному повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), оприлюдненому в газеті ”Урядовій кур’єр” від 6 жовтня ц.р.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення МКМТ ухвалила 29 вересня ц.р.

Розслідування щодо імпорту шприців було порушено МКМТ 30 липня 2008 року на підставі заяв ВАТ «Гемопласт» і ЗАТ «Тюмень-Медико-Сміла».

За підсумками розслідування МКМТ встановила, що в період із 2005 по 2007 рік імпорт медичних шприців об`ємом 2 мл із КНР, об`ємом 5 мл з Іспанії та КНР, об`ємом 10 мл з Іспанії, КНР, Великої Британії, ФРН і Північної Ірландії збільшився на 10190,3%, 66,6% і 96,9% відповідно. Внаслідок цього частка імпорту в споживанні цього товару в Україні зросла на 9300%, 49,4% і 107,6% на тлі скорочення присутності на ринку продукції заявників на 31,8%, 30,2% і 15,8% відповідно.

У зв`язку з цим МКМТ вирішила ввести антидемпінгові мита на медичні шприци в розмірах: для шприців об`ємом 2 мл походженням із КНР – 24,36%, об`ємом 5 мл із КНР – 54,15%, об`ємом 10 мл із КНР – 347,14%, об`ємом 5 мл з Іспанії – 10,54%, об`ємом 10 мл з Іспанії – 196,38%, об`ємом 10 мл із Великобританії та Північної Ірландії – 23%, об`ємом 10 мл із ФРН – 37%.

Рішення комісії набирає чинності через 30 днів після його публікації.