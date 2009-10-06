Рада Росія-НАТО може обговорити новий закон РФ про військових за кордоном

Москва. 6 жовтня. УНІАН. Закон про використання російської армії за межами Росії може обговорюватися в рамках Ради Росія-НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив офіційний представник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ сьогодні в Брюсселі під час відеомосту з Москвою.

«Союзники НАТО зацікавлені в таких обговореннях. Якщо цей закон викличе занепокоєність, він буде обговорений», - сказав Д.АППАТУРАЙ.

Він зазначив, що знайомився зі звітами про можливе ухвалення цього закону, але не бачив його письмово, тому не може детально давати коментарі з цього приводу.

«Якщо виникне можливість обговорити це питання в рамках Ради Росія-НАТО, або хтось із союзників НАТО висловить бажання обговорити його - це було б корисним», - додав Д.АППАТУРАЙ.

Окрім цього, Д.АППАТУРАЙ зазначив, що відносини між Україною і Росією є суто двосторонніми.

«Що стосується відносин України, Росії і Криму – безумовно, не хотілося б ескалації відносин між нашими двома великими партнерами в Європі. Я не коментуватиму це питання, яке є чисто двостороннім», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Державна дума РФ одноголосно в першому читанні ухвалила ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до закону «Про оборону», які передбачають можливість оперативного використання російських Збройних сил за межами РФ.

Передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення наступних завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захист громадян РФ за кордоном; боротьба з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу, українська сторона висловила стурбованість цим законопроектом.