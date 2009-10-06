У Греції заарештовано українського моряка з судна Santana

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Слідчим берегової охорони портової адміністрації порту Сірос заарештовано другого помічника капітана судна „Santana”, який виконував функції вахтового помічника капітана на момент зіткнення із цим суховантажем грецького судна „Captain Mihalis”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ із посиланням на інформацію Посольства України в Грецькій Республіці.

Заарештовано висунуто звинувачення в порушенні правил експлуатації судна, що призвело до зіткнення з іншим плавзасобом, а також у неумисному вбивстві людини (кока грецького судна, громадянина Греції) через недбале виконання службових обов’язків. Згадану справу передано в провадження окружної прокуратури о.Наксос.

Посольство підтримує зв’язок з капітаном судна „Santana”, заарештованим другим помічником капітана та грецьким адвокатом, який захищає українських моряків. Скарг на дії грецьких компетентних органів у громадян України та їх адвоката немає, перекладачем українські моряки забезпечені, поінформували в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2009 року в Егейському морі поблизу острова Амортос (Греція) зіткнулися суховантажне судно «Santana» під прапором Мальти (екіпаж – 20 громадян України) і судно «Captain Mihalis» (екіпаж – дев`ять осіб) під прапором Грецької Республіки.

У результаті зіткнення грецьке судно затонуло на місці, один із членів екіпажу загинув. Решта команди (вісім чоловік) були врятовані вертольотом берегової охорони Греції.

Судно з українським екіпажем своїм ходом під супроводом катера берегової охорони попрямувало до порту Сірос (Греція).