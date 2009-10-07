Генсек НАТО: Україна та Грузія стануть членами Альянсу

Брюссель. 7 жовтня. УНІАН. Доповідь Міжнародної незалежної Комісії з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року, створеної ЄС у грудні минулого року, не матиме впливу на рішення НАТО щодо приєднання до Альянсу в майбутньому Грузії та України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

“Доповідь не має ніякого впливу на рішення, схвалені НАТО. Я би нагадав вам рішення, схвалені на самміті в Бухаресті, відповідно до яких Україна та Грузія стануть членами НАТО, якщо, звичайно, відповідатимуть критеріям”, - сказав він.

Коментуючи саму доповідь Генсек НАТО зазначив, що в ній визнаються помилки обох сторін конфлікту.

“Але найважливіше – це майбутнє, і я закликаю обидві сторони бути стриманими і утримуватися від подальшої конфронтації”, - наголосив А.Ф.РАСМУССЕН.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Комісія ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року представила свою доповідь у Брюсселі.

Доповідь складається з трьох томів загальним обсягом понад тисяча сторінок.

Робота Комісії ЄС на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак, голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією та Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію та Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.

На самміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року лідери країн-членів НАТО схвалили принципове рішення про те, що Україна та Грузія мають стати членами Північно-Атлантичного альянсу. У грудні 2008 року Рада Альянсу на рівні міністрів закордонних справ вирішила посилити співпрацю з Україною та Грузією, зокрема шляхом створення національних річних програм.