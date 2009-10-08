Україна вже у грудні може вступити до Енергетичного співтовариства

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Рада міністрів Європейського Союзу прийме рішення про вступ України в Енергетичне співтовариство 18 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра палива й енергетики України Сергій ПАВЛУША.

Він відзначив, що вчора, 7 жовтня, міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН підписав меморандум про намір приєднання України до Енергетичного співтовариства.

Заступник міністра відзначив, що це базовий документ, на підставі якого буде підготовлено протокол про приєднання України до організації, який і повинен пройти затвердження на рівні Ради міністрів ЄС.

Коментуючи питання про вигоди вступу України в Енергетичне співтовариство, С.ПАВЛУША наголосив, що найголовнішим з них є стимулювання України до глибокого реформування енергетичного законодавства й адаптації його до аналогічного законодавства ЄС. У практичному сенсі приєднання України до організації сприятиме залученню інвестицій в енергетичний сектор, а також створить умови для вільного доступу українських компаній на перспективні ринки ЄС.