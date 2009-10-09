Вишеградська четвірка допоможе Україні в оборонних реформах

Київ. 9 жовтня. УНІАН. Країни Вишеградської четвірки підтримують євроатлантичні прагнення України та обіцяють надати необхідну допомогу в реалізації ключових реформ у сфері оборони для прискорення інтеграції нашої держави до ЄС і НАТО.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це йдеться у спільній декларації, підписаній керівниками оборонних відомств Вишеградської четвірки за підсумками засідання в Будапешті.

Особливістю цієї зустрічі стало те, що до її проведення були запрошені керівники та представники оборонних відомств України та західно-балканських країн – Боснії і Герцеговини, Македонії, Сербії та Чорногорії. Українську військовому делегацію очолював тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО.

В ході засідання його учасники, зокрема, обговорили стан та перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України. В рамках заходу відбулися консультації з питань військового співробітництва як у багатосторонньому форматі - Вишеградські четвірка + Україна, так і у двосторонньому форматі.

Так, В.ІВАЩЕНКО обговорив питання розвитку двостороннього оборонного співробітництва з міністром оборони Угорської Республіки Імре СЕКЕРЕШОМ та з Державним секретарем Міністерства оборони Республіки Сербія Зораном ЄФТІЧЕМ.

Крім того, перебуваючи в Будапешті, В.ІВАЩЕНКО відвідав Об’єднання підприємств оборонної промисловості Угорської Республіки, де ознайомився з основними напрямками діяльності угорських підприємств, що забезпечують Угорську армію військовою продукцією.

Довідка УНІАН. Вишеградська четвірка - регіональне об’єднання країн Центральної Європи, до якого входять Угорщина, Польща, Чехія і Словаччина.