Україна та ЄС практично домовились про митне співробітництво

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Україна та ЄС практично узгодили питання митного співробітництва та покращення умов торгівлі в рамках переговорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це українським журналістам в Брюсселі повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ по завершенню чергового раунду переговорів.

“На цьому раунді ми практично закінчили частину, яка стосується митного співробітництва і покращення умов торгівлі за винятком одного питання, яке має відношення до торгівлі товарами, що стосується митних зборів”, - сказав він.

Крім того, за його словами, в ході нинішнього раунду переговорів сторони підійшли до більш серйозної дискусії щодо двох відносно нових в рамках переговорного процесу тем, пов’язаних з прозорістю та врегулюванням суперечок.

За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО сторони також зробили крок в пошуку порозуміння в сфері санітарних та фітосанітарних заходів і обговорили питання захисту інтелектуальної власності, в якому однією з найбільш складних тем залишається питання географічних зазначень.

“Ми рухаємося вперед, обговорюючи велику кількість деталей, які так або інакше необхідно обговорити інколи для того, щоб можливо краще зрозуміти одне одного, з одного боку, а з іншого, для нас кожен переговорний процес, або час між переговорами, це час, коли ми намагаємося зрозуміти, як виконати те, про що ми домовляємося, чи можемо ми почати робити це вже сьогодні, чи, може, через певний час, і що для цього треба”, - сказав заступник міністра економіки України.

Як повідомляв УНІАН, з 5-го по 9-е жовтня в Брюсселі пройшов 8-ий раунд переговорів між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Україна та ЄС розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою новою угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 18 лютого 2008 року.