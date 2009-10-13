Ющенко хоче підписати з ЄС дві угоди

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ і послами України в іноземних державах.

За словами Президента, в останні п’ять років українська зовнішня політика була одним з найуспішніших секторів реалізації українських національних інтересів.

Він нагадав, що за чотири роки Україна пройшла шлях від реалізації Угоди про партнерство і співробітництво з ЄС до Угоди про асоціацію, яка, за його словами, буде однією з найсильніших подібних угод, що коли-небудь підписував Європейський Союз.

За словами В.ЮЩЕНКА, завданням номер один для української дипломатії є підписання повноважної Угоди про асоціацію з ЄС до кінця року.

Він зазначив, що останнім часом Європейський Союз відчував багато внутрішніх негараздів, однак, незважаючи на це, Президент переконаний, що Україна має час, аби довести до кінця процес підписання угоди.

Другим найважливішим завданням, за словами В.ЮЩЕНКА, є підписання Угоди з Євросоюзом про зону вільної торгівлі. За його словами, це може статися через декілька місяців після підписання Угоди про асоціацію.