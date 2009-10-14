Зупинився нафтопровід ”Дружба”

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні, о 4.15, через аварії на електромережах викликані сильними опадами з поривами вітру, у м. Броди припинила перекачування нафтопродукту нафтоперекачувальна станція «Броди» лінійно-виробничої диспетчерської служби «Броди» львівської філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ВАТ «Укртранснафта».

Припинено перекачування нафтопродукту в напрямку Броди-Одеса, повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації.

Також через негоду поблизу с. Козлова Сколівського району Львівщини без електропостачання залишилася нафтоперекачувальна станція «Карпати» лінійно-виробничої диспетчерської служби «Сколе» львівської філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» «ВАТ «Укртранснафта», внаслідок чого припинено перекачування нафтопродукту в напрямку Броди-Карпати –державний кордон України.