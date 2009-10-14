ЄС продовжує чекати на газові реформи в Україні

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Єврокомісія продовжує технічні консультації з Україною для здійснення реформ в газовому секторі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Марк ГРЕЙ, відповідаючи на питання щодо того, чи не викликало стурбованості у Єврокомісії заява представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО про можливість припинення транзиту газу вже в наступному сезоні.

“Ми працюємо над заходами з реформування газового сектору в контексті технічних консультацій”, - сказав представник Єврокомісії.

“Ми співробітничаємо з Україною з метою забезпечення повного виконання її зобов’язань, що є необхідним для довготривалої життєздатності, прозорості та стабільної роботи газової сфери”, - додав М.ГРЕЙ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що НАК «Нафтогаз України» надіслала ВАТ «Газпром» свої пропозиції з корекції окремих положень газових угод.

Він підтвердив гарантії української сторони на здійснення безперебійного транзиту природного газу для країн Європи в поточному сезоні, водночас відзначивши, що у разі збереження існуючої договірної бази гарантувати транзитні поставки у сезоні 2010-2011 «ніхто не наважиться».

ЄС та Україна у червні-липні цього року провели ряд консультацій з метою надання Україні кредиту для реформування газотранспортної сфери, що, на переконання Єврокомісії має забезпечити безеперебійний транзит газу в майбутньому.

1 серпня цього року міжнародні фінансові інституції та Єврокомісія у спільній заяві про наміри повідомили про готовність надати Україні 1,7 млрд. дол. кредиту на закупівлю газу для забезпечення транзиту в зимовий період та на реформи в газовому секторі.

Згідно із документом, перші 300 млн. дол. можуть бути надані Європейським банком реконструкції та розвитку ще до кінця цього року, але за умови виконання Україною низки взятих на себе зобов’язань, серед яких, в тому числі, збільшення тарифів на газ та теплопостачання для населення.