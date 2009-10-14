Прокачування нафти до Європи поновиться протягом доби

Київ. 14 жовтня. УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» протягом доби планує відновити прокачування нафти магістральними нафтопроводами «Дружба» і «Броди–Одеса» у штатному режимі після відновлення електропостачання нафтоперекачувальних станцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що аварійні бригади обласних енергопостачальних компаній проводять аварійно-відновлювальні роботи для ремонту ЛЕП, пошкоджених в результаті негоди.

Роботу бригад ускладнює те, що пошкоджені ділянки ЛЕП знаходяться у важкодоступній гірській місцевості. Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи головних управлінь Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

ВАТ «Укртранснафта» докладає зусиль з недопущення зриву графіку постачання нафти у напрямі Чехії, Словаччини, Угорщини і наливання танкерів на морський нафтовий термінал «Південний».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2009 року о 18:36 сталося повне знеструмлення обох ліній 110 кВ електроживлення НПС «Карпати» нафтопроводу «Дружба», що призвело до зупинки постачання нафти до Словаччини, Угорщини і Чехії. Причина відмови – пошкодження на лініях 110 кВ ВАТ «Львівобленерго». Лінію 110 кВ на ділянці «Воловець–Скотник–Бескид–Лавочне», яка належить ВАТ «Закарпаттяобленерго», було пошкоджено раніше.

14 жовтня п.р. о 04:14 сталося повне знеструмлення обох ліній 110 кВ електроживлення нафтопереробної станції «Броди» нафтопроводу «Дружба», що призвело до зупинки перекачування нафти маршрутом «Броди–Південний». Причина відмови – пошкодження на лініях 110 кВ ВАТ «Львівобленерго» і 220 кВ НЕК «Укренерго». Наявність вільної місткості на НПС «Броди» дозволяє приймати нафту з Білорусі до 3:00 15 жовтня 2009 року.

Обладнання нафтоперекачувальних станцій і лінійної частини нафтопроводу «Дружба» ВАТ «Укртранснафта» перебуває в робочому стані і при подачі електроживлення перекачування нафти буде негайно відновлено.