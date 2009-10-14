Україна в 2011 році головуватиме в Раді Європи

Київ. 14 жовтня. УНІАН. Україна з 2011 року вперше головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу Постійний представник України при Раді Європи Євген ПЕРЕЛИГІН.

За його словами, таке головування для будь-якої країни відбувається один раз на 25 років. Він повідомив, що країна, яка головуватиме в Комітеті міністрів РЄ, має визначити пріоритети свого головування, а також привнести в одну з галузей РЄ, якими опікується ця організація, «щось практичне, нове для європейської спільноти».

За словами Є.ПЕРЕЛИГІНА, з листопада, коли Україна буде представлена Бюро Комітету міністрів, розпочнеться формальна підготовка до головування. «Ідей багато, напрацювання є, але поки ми не перейшли в стадію, коли починається підготовка, мені важко сказати, які саме ідеї будуть прийняті», - сказав він.

Є.ПЕРЕЛИГІН пояснив, що для імплементації ідеї необхідно 6 місяців, і тому Україна запропонувала провести форум за демократію в Європі за рік до головування, щоб мати час для імплементації цікавих ідей, які будуть визначені на цьому форумі.

Він також повідомив, що Україна має обрати галузь, в якій можна було б зробити прорив. «Вважаю, що такою галуззю має бути суспільна потреба», - додав Є.ПЕРЕЛИГІН.

За його словами, це також можуть бути питання посилення соціальних прав, прав жінок та боротьба з побутовим насильством.

Він нагадав, що Швейцарія, яка починає головувати з листопада цього року, пріоритетом свого головування визначила покращення ефективності функціонування Європейського суду.

«У нас є 6-7 місяців, щоб підготувати напрямки пріоритетів нашого головування, які мають співпадати з потребами як європейського простору, так і запитами українського суспільства, що ми маємо посилити. Це може бути боротьба з оргзлочинністю, корупцією і відмиванням грошей», - додав він.