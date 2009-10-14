”Сарматія” сподівається, що ЄАНТК представлять в Брюсселі до кінця року

Варшава. 14 жовтня. УНІАН. Міжнародна компанія «Сарматія» сподівається на проведення презентації техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) у Брюсселі главами держав - учасниць проекту до 2010 року.

Як повідомив кореспондента УНІАН генеральний директор компанії Сергій СКРИПКА, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який 15-16 жовтня перебуватиме з візитом у Бельгії, не презентуватиме ТЕО проекту.

Керівник компанії висловив думку, що буде краще, якщо ТЕО презентуватимуть разом глави держав – учасниць проекту, а не одноосібно Президент України.

С.СКРИПКА сказав, що він не має інформації про хід переговорів сторін щодо можливої спільної презентації ТЕО, відзначивши, що поки не визначено орієнтовний час проведення такої презентації.

Водночас він повідомив, що сьогодні у Брюсселі проходить “технічна” презентація проекту для експертів Європейської комісії.

Як повідомляв УНІАН, “Сарматія” планувала провести презентацію ТЕО ЄАНТК у Брюсселі з можливою участю глав держав, що беруть участь у проекті, у жовтні поточного року.

Раніше запланована на червень 2009 року презентація ЄАНТК у Брюсселі, за даними “Сарматії”, не відбулася через те, що Єврокомісія забажала, щоб з ТЕО спочатку ознайомилися її експерти.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту до країн Західної й Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би змогу протягнути вже збудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на узбережжі Балтійського моря.

ТЕО проекту було презентовано в 2006 році, але учасникам не вдалося знайти інвесторів.

У 2008 році «Сарматія» виділила 1,8 млн. дол. на підготовку ще одного ТЕО проекту, яке було затверджено акціонерами в квітні 2009 року, а в червні передано на розгляд Єврокомісії.

Згідно із затвердженим ТЕО, для реалізації проекту необхідно від 2 до 8 млрд. дол. інвестицій, залежно від обсягів транспортування нафти.