У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєни Кунєвої

20:53, 18 жовтня 2009
Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить доповідь щодо електронної торгівлі, в який планує окреслити, як переваги електронної торгівлі, так і існуючі на сьогодні перепони при здійсненні електронного шоппінгу в іншій країні-членів ЄС, ніж країна проживання.

Дата події: 22 жовтня 2009 року.

Час початку: 11:30.

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