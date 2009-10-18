У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєни Кунєвої

В ході прес-конференції комісар представить доповідь щодо електронної торгівлі, в який планує окреслити, як переваги електронної торгівлі, так і існуючі на сьогодні перепони при здійсненні електронного шоппінгу в іншій країні-членів ЄС, ніж країна проживання.

Дата події: 22 жовтня 2009 року. Час початку: 11:30.