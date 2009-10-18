У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради

В ході дводенного самміту лідери ЄС, зокрема, планують обговорити питання інституційних змін в ЄС, боротьбу з кліматичними змінами та підготовку ЄС до всесвітньої Копенгагенської конференції, обговорити економічну та фінансову ситуацію, а також позначити основні напрямки подальшого руху з метою подолання кризи. Крім того, лідери ЄС планують схвалити Стратегію розвитку регіону Балтійського моря, а також обговорити питання легальної міграції в ЄС.

Дата події: 29-30 жовтня 2009 року. Час початку: 16:00, 29 жовтня 2009 року.