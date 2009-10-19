Литва, Білорусь та Китай розвиватимуть співпрацю на транспорті

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Литва, Білорусь та Китай співпрацюватимуть у розвитку транспортного коридору Схід-Захід.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства транспорту Литви, текст якого передано УНІАН.

Згідно з повідомленням, сьогодні міністри транспорту трьох країн у Вільнюсі підписали спільну заяву про співробітництво.

У документі міністри наголосили на необхідності посилення співпраці між Азією та Європою у розвитку транспортної інфраструктури, необхідної для наземного транспорту, а також у здійсненні спільних заходів в області політики в сфері транспорту, яка має здійснюватися прозоро на базі взаємної довіри та недискримінації.

Міністри також домовилися щодо більш тісної співпраці секторів транспорту та логістики, що має сприяти створенню основи для розвитку взаємної торгівлі.