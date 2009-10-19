У Мюнхені відслужили панахиду з нагоди 50-річчя від дня загибелі Бандери (фото)

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. У німецькому Мюнхені відслужили панахиду з нагоди 50-річчя від дня загибелі Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості відбулися 17 жовтня. Для участі у відзначення цієї дати до Мюнхена прибули понад 300 українців з Австралії, Великобританії, Бельгії, США, Канади, України, Чехії та Німеччини.

Біля могили одного з лідерів українського національно-визвольного руху на цвинтарі Валдфрідгоф єпископ німецький та датський Петро (Крик) відслужив Соборну Панахиду. По завершенню служби присутні заспівали гімн України.

С.Бандера був вбитий 15 жовтня 1959 року агентом КДБ Богданом Сташинським у під’їзді будинку, в якому він проживав з родиною у Мюнхені. Для його вбивства було використано спеціальний пістолет, який стріляв розчином ціаністого калію.