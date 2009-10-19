Росія готова переходити на безвізовий режим з ЄС

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявляє про готовність Росії працювати над запровадженням безвізового режиму з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після завершення сьомого засідання Ради партнерства Росія-ЄС.

“Ми готові продовжувати переговори з метою створення “дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму”, - сказав російський міністр.

Він зазначив, що на сьогодні питання подальшого спрощення візового режиму між Росією та ЄС та переходу до безвізового режиму є, скоріше, питаннями технічними. При цьому С.ЛАВРОВ заявив про готовність виконати усі необхідні передумови для запровадження безвізового режиму з ЄС в майбутньому.