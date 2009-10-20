Французи заплатили за головування в ЄС 151 млн. євро

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Головування Франції в ЄС у липні-грудні 2008 року коштувало французьким платникам податків 151 млн. євро.

Як повідомляє Інтернет-версія французької газети “Le Figaro”, про це повідомив сьогодні зранку голова фінансового комітету Сенату Франції Жан АРТЮІ.

За його словами, в результаті проведеного дослідження встановлено, що видатки Франції перевищили середні видатки на головування в ЄС, однак були на 28 млн. євро менше запланованих. Середня “ціна” головування в ЄС оцінюється в 70 млн. євро, однак великі країни зазвичай витрачають більше. За даними Ж.АРТЮІ, видатки Франції цілком можна порівняти з видатками Німеччини на головування у першій половині 2007 року.

Згідно з Угодою ЄС, кожна країна-член Євросоюзу протягом півроку очолює президентство в ЄС, займаючись організацією поточної роботи, проведенням засідань Рад міністрів, семінарів експертів тощо, а також висловлюючи від імені ЄС позицію щодо основних зовнішньополітичних подій.