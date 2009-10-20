Баррозу просить країни ЄС, призначаючи комісарів, не забувати жінок

19:23, 20 жовтня 2009
Новини ЄС
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Щоб мати збалансовану Комісію

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ просить лідерів країн-членів ЄС збалансовано підходити до формування нової Комісії, і не забувати призначати до її складу жінок.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, про це йдеться у листі Ж.БАРРОЗУ, надісланому ним сьогодні лідерам країн-членів ЄС.

“Я би хотів вже на цьому етапі підкреслити важливість збалансованого підходу до формування Комісії, і зокрема, статевого балансу”, - написано у листі Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, після виборів до Європарламенту 7-11червня цього року Ж.БАРРОЗУ був збережений Президентом Єврокомісії на другий термін. Нинішній склад Єврокомісії має мандат до 31 жовтня цього року, після чого він підлягає зміні.

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