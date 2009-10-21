ЄС каже, що Україна обмежує європейських торговців продукцією тваринництва

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Європейський Союз заявляє, що введення Україною обов`язкової інспекції всіх постачальників тваринницької продукції призведе до обмеження торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на презентації проекту Twinning в Україні посол, голова представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Він заявив, що Європейський Союз стурбований введенням заходів, які передбачені в наказі Державного комітету ветеринарної медицини України №149, зокрема, щодо проведення обов`язкової інспекції підприємств, які поставляють тваринницьку продукцію в Україну до 14 вересня 2010 року. “Я вважаю, що введені заходи загрожують безпідставним обмеженням торгівлі, особливо враховуючи той факт, що Україна не надала жодних наукових обгрунтувань щодо застосування таких широких і занадто обмежувальних заходів”, - сказав він.

“ЄС вважає, що реалізація запропонованих заходів є обтяжливою, вимагає великих витрат і обмежуватиме торгівлю... Поки що до кінця не зрозуміло, яким чином Україна організує і проведе інспекцію... всіх підприємств ЄС, які імпортують продукцію тваринного походження в Україну, до 14 вересня 2010 року”, - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він додав, що Європейський Союз нині перебуває на стадії конструктивного діалогу з відповідними органами України, і висловив сподівання, що найближчим часом керівник ветеринарної служби України відвідає Брюссель, і під час візиту буде детальніше обговорено названі заходи.