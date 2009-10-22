Угорська Emfesz хоче компенсації від RUE та ”Газпрому”

Київ. 22 жовтня. УНІАН. Угорська газова компанія Emfesz, яка раніше належала структурам співвласника RosUkrEnergo (RUE) Дмитра ФІРТАША, виставила RosUkrEnergo рахунок на 1,7 мільярда доларів. Про це пише сьогодні російська газета ”Ведомости”.

RosUkrEnergo належить наполовину ”Газпрому”, а наполовину - українським бізнесменам, включаючи Д.ФІРТАША.

«До цього року RosUkrEnergo і Emfesz були ланками одного ланцюга постачань газу: «Газпром» постачав пальне RUE, а та - Україні і східноєвропейським клієнтам, включаючи Emfesz. При цьому по 50% RUE - у «Газпрому» й українського підприємця Дмитра ФІРТАША, який, у свою чергу, до цього року контролював 100% Emfesz», - пише видання.

«Ланцюжок розвалився після газової війни Москви і Києва в січні цього року: «Газпром» підписав прямий контракт з Україною, RUE стала не потрібною, і концерн перестав постачати їй газ», - відзначають «Ведомости».

Компанія Emfesz контролює чверть газового ринку Угорщини і була останнім великим газовим активом Д.ФІРТАША, пише видання. Труднощі з постачаннями газу на ринок Угорщини у Emfesz почалися в січні 2009 року, коли RosUkrEnergo була виключена зі схеми закупівель середньоазіатського газу ”Газпромом”. RUE була одним з постачальників палива для Emfesz: між компаніями було укладено контракт на постачання газу строком до 2015 року. За умовами договору, Угорщина повинна була одержувати від RosUkrEnergo три мільярди кубометрів газу на рік.

Газета пише, що умови угоди RosUkrEnergo виконувати не змогло. 29 квітня ”Газпром” також припинив постачання угорській компанії Emfesz. Приводом стала відсутність контракту між Emfesz і ”Газпромом експортом” на постачання палива.

В результаті, у Emfesz почалися складнощі з постачаннями палива на угорський ринок, які продовжувалися доти, доки компанія не знайшла нового постачальника, - Foldgaz Trade, ”дочку” E.On.

Тепер Emfesz виставила RUE рахунок майже на 1,7 млрд. дол., стверджують два джерела, близькі до керівництва RUE і Emfesz. А співробітник однієї з цих компаній уточнює, що загальна сума вимог — 1,785 млрд. дол.

У квітні 2009 року Emfesz була продана лише за один долар швейцарській фірмі RosGas гендиректором Emfesz Іштваном ГОЦЦІ. Він скористався довіреністю, виданою йому кілька років тому в Group DF Д.ФІРТАША. У Group DF вважають операцію незаконною і оскаржують її в будапештському суді. Наприкінці травня 2009 року суд кантону Цуг заборонив проводити будь-які операції з акціями EMFESZ і RosGas.

І.ГОЦЦІ стверджував, що, продавши Emfesz компанії RosGas, ”врятував Emfesz від банкрутства”. Він заявляв, що Emfesz видавала кредити компаніям Д.ФІРТАША за його вказівкою, хоча сама мала великий борг перед RosUkrEnergo. Кому належить RosGas зараз – невідомо, відзначають «Ведомости».