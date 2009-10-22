Європарламент вручить премію Сахарова російському ”Меморіалу”

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Європарламент вирішив вручити цьогорічну премію Сахарова російській правозахисній організації “Меморіал”.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Європарламенту, про це оголосив сьогодні Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.

Премію, зокрема, вручатимуть Олегу ОРЛОВУ, Сергію КОВАЛОВУ та Людмилі АЛЕКСЕЄВІЙ від імені “Меморіалу”.

Як повідомляв УНІАН, офіційна церемонія вручення премії відбудеться 16 грудня в Страсбурзі.

Премія Сахарова була запроваджена Європарламентом в 1988 році і щорічно вручається особам, що відзначилися в області захисту прав людини.