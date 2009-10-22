У другому кварталі в ЄС дефіцит платіжного балансу в 49,2 млрд. євро

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. За уточненими даними, в 2-му кварталі 2009 року дефіцит платіжного балансу в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) становив 49,2 млрд. євро

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У 2-му кварталі 2008 дефіцит платіжного балансу становив 76,3 млрд. євро.

За даними Євростату, у другому кварталі 2009 року значно зменшився дефіцит у торгівлі товарами – до 17,2 млрд. євро проти 47,5 млрд. євро у 2-му кварталі 2008 року. Водночас, профіцит у торгівлі послугами у другому кварталі 2009 року в 17,5 млрд. євро знизився порівняно з відповідним періодом минулого року з 22,6 млрд. євро.

У другому кварталі ЄС мав найбільший профіцит платіжного балансу в торгівлі зі Швейцарією (7,4 млрд. євро), Гонконгом (2,7 млрд. євро) та Канадою (1,7 млрд. євро). Найбільший дефіцит ЄС мав в торгівлі з Китаєм (-24,7 млрд. євро), Японією (-8,4 млрд. євро), Росією (-6,8 млрд. євро) та США (-0,9 млрд. євро).

У першому кварталі 2009 року дефіцит платіжного балансу ЄС-27 становив 54,6 млрд. євро.