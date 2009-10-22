Пропозиції ЄК збережуть для бізнесу 40 млрд. євро щорічно

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Пропозиції Єврокомісії зі зменшення адміністративних бар’єрів можуть заощадити європейському бізнесу 40,4 млрд. євро щорічно.

Як передає власний кореспондент УНІАН Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання промисловості, Гунтер ФЕРХОЙГЕН, представляючи огляд прогресу в питанні зменшення адміністративних бар’єрів.

“Наша мета – зменшити до 2012 року адміністративні бар’єри на 25%. Ми вже схвалили заходи, які принесуть скорочення видатків на 7,6 млрд. євро на рік для бізнесу”, - сказав він.

При цьому, за словами віце-президента Єврокомісії, зараз Рада ЄС та Європарламент обговорюють пропозиції Єврокомісії, які мають зменшити адміністративні видатки ще на 30,7 млрд. євро щорічно. Крім того, Комісія готує ще один пакет пропозицій, які можуть зменшити видатки додатково на 2,1 млрд. євро.

Г.ФЕРХОЙГЕН зазначив, що двома ключовими пропозиціями, що мають зменшити навантаження на бізнес, є пропозиції щодо можливості застосування електронних інвойсів при обчислені ПДВ, а також про звільнення малого та середнього бізнесу від ведення бухгалтерії за стандартами, які використовуються для великих підприємств.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році лідери країн-членів ЄС на своєму самміті вирішили зменшити адміністративні бар’єри в ЄС для бізнесу на 25% до 2012 року.