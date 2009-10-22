Європарламент підтримав виробників молока

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Європарламент схвалив додаткові заходи з підтримки виробників молока.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

480-ма голосами “за” депутати, зокрема, висловились за створення в бюджеті наступного року спеціального фонду підтримки в розмірі 300 млн. євро замість 280 млн., як це пропонувала Єврокомісія.

Крім того, депутати надали Єврокомісії право самостійно схвалювати рішення щодо можливих додаткових заходів з підтримки сектору у випадку серйозних ринкових дисбалансів. Цей захід вирішено ввести тимчасово – до кінця 2010 року.

Планується, що Рада міністрів ЄС затвердить це рішення Європарламенту на засіданні у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БУЛЬ заявила про готовність надати додатково 280 млн. євро для допомоги виробникам молока в ЄС.

Починаючи з червня цього року виробники молока активно вимагають від керівництва ЄС надання допомоги у зв’язку з падінням цін на молоко та молоко продукцію в ЄС. Одним з варіантів рішення проблеми виробники молока вважали збереження квот на його виробництво, проти чого виступає Єврокомісія, яка підтримує фінансові інтервенції.

Восени 2008 року Радою міністрів ЄС було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.

За даними Єврокомісії з 2007 року до середини липня ціни на 1 літр молока зменшилися в ЄС з 0,30-0,40 євро до 0,21-0,24 євро.