МЗС сподівається ”вибити” з ЄС безкоштовні візи ще для 4 категорій громадян

Варшава. 23 жовтня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України під час засідання візового комітету Україна-ЄС у листопаді цього року хоче добитися згоди Європейського Союзу на безкоштовну видачу віз ще чотирьом категоріям українців.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«На сьогодні немає жодних підстав, аби зволікати з цим рішення з боку наших європейських партнерів», - сказав він.

Український дипломат відзначив, що, зокрема, планується звільнити від оплат за візи, які сьогодні для українців складають 35 євро, учасників організованого туризму, представників релігійних громад, неурядових організацій, а також професійних об’єднань.

За його словами, ці зміни можна запровадити досить швидко, головне – згода ЄС.

К.ЄЛІСЄЄВ також зауважив, що найближчим часом буде підписано договір про безкоштовну видачу національних віз українцям Литвою, яка стане другою після Латвії країною ЄС, що погодилася на такий крок.

К.ЄЛІСЄЄВ не став прогнозувати, скільки аналогічних угод може підписати Україна з іншими державами Шенгенської зони до 2011 року, відзначаючи, що найголовніше - «створити прецедент».

Він також повідомив, що нині завдяки угоді про спрощення візового режиму між Україною та ЄС, яка набула чинності з 2008 року, 40-50% українців отримують шенгенські візи безкоштовно (умова визначає 14 категорій громадян, які мають право на безплатну візу – УНІАН)

Крім цього, український дипломат зауважив, що МЗС розглядає можливість відміни віз на паритетній основі з іншими державами світу. Зокрема, за його словами, найближчим часом українці зможуть їздити без віз до Бразилії та Аргентини.

Довідка УНІАН. Країни Шенгенської зони, яка об’єднує нині 28 європейських держав, 25 з яких входять до Європейського Союзу, видають два типи віз: короткострокові шенгенські до 90 днів перебування та довгострокові національні візи.

Видача шенгенських віз регулюється Шенгенським кодексом, а національних – національним законодавством кожної з країн.

Національні візи не дають права перебування на території інших держав, крім тієї, яка видала цю візу.