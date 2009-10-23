Боса неаполітанської мафії затримано під час бійки з українцями

Київ. 23 жовтня. УНІАН. Одного з ватажків неаполітанської злочинної організації ”Каморра” Рафаелі СТОЛДЕРА (Raffaele Stolder) затримано 22 жовтня під час бійки з вихідцями з України. Про це повідомило місцеве видання L`Unione Sarda, передає Лента.ру.

Конфлікт між мафіозі і двома українцями - чоловіком і жінкою - стався в самому центрі Неаполя. За припущенням поліцейських, Р.СТОЛДЕР спробував пограбувати пару, яка пересувалася на автомобілі марки ”Мерседес”, проте ті вчинили бандитові опір.

В результаті зав`язалася бійка, під час якої було застосовано вогнепальну зброю. Хто саме з учасників бійки відкрив вогонь, поки що не встановлено. Незабаром після цього на місце події прибув патруль, який затримав мафіозного боса.

В даний момент Р.СТОЛДЕР, поранений під час сутички з українцями, перебуває під охороною поліцейських в одній з місцевих лікарень. Також госпіталізовано українку, яка дістала вогнепальне поранення в ногу під час конфлікту з мафіозі.

Р.СТОЛДЕР давно перебував у полі зору неаполітанських правоохоронних органів, а в 1992 році увійшов до першої редакції списку найрозшукуваніших злочинців Італії. Того ж року його було арештовано і засуджено до ув’язнення у в`язниці особливо суворого режиму. На волю він вийшов у 2007 році.