Росія хоче покращити свій імідж за кордоном

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Росія за посередництва агентства РІА “Новості” проведе в Європі кампанію з покращення свого іміджу.

Про це повідомляє Інтернет-видання “EUuobserver” з посиланням на джерела серед компаній, що працюють на ринку PR.

За даними видання, РІА “Новості” вже розпочали роботу з маловідомою консультативною компанією RJI Companies в тому числі, з метою найняти одну з 10-ти провідних PR-компаній, що базуються в Брюсселі.

Передбачається, що перший контракт буде спрямований на організацію та проведення конференції високого рівня в Москві у листопаді цього року щодо Арктики, на якій, в тому числі, мають обговорюватися питання видобутку корисних копалин та питання захисту навколишнього природного середовища Арктики.

Крім того, за даними “EUuobserver”, є і другий контракт, який має допомогти відобразити Росію, як країну з великою вагою в світі, а також, частково, в позитивному світлі продемонструвати дії Радянського Союзу до і після Другої світової війни, щоб виправдати ідею щодо того, що сучасна Росія також мала б поширити свій вплив на сусідні держави для того, щоб покращити життя у світі.

“Виконавчий директор однієї з PR-компаній пригадав діалог з представником RJI Companies: “Я запитав його, чи хочете Ви, щоб ми казали, що Сталін був не таким вже й поганим хлопцем?” І він відповів: “Так, я знаю, це буде нелегким”. Я сказав: “Тобто ви хочете переписати історію?”, і він сказав: “Так, певною мірою”, - пише “EUuobserver”.

Разом з тим, RJI Companies заявила, що другий контракт не пов’язаний ніяким чином з покращенням іміджу Сталіну, а РІА “Новості” взагалі заявило, що йому не відомо про існування другого контракту.