Україні потрібна більша співпраця з ЄС в подоланні кризи

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України з міжнародної та європейської інтеграції Григорій НЕМИРЯ заявляє, що Україна потребує більшої співпраці з ЄС в питанні подолання економічної кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам після завершення саміту Європейської народної партії, в якому він брав участь за дорученням прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

“Я висловив позицію української сторони, що Україна відчуває себе не просто однією з учасниць виходу з кризи, але й потребує більшої співпраці, більшого розуміння з боку європейських країн”, - сказав він.

Віце-прем’єр зазначив, що зараз, коли в ЄС починається дискусія щодо стратегії виходу з кризи, для України дуже важливо бути учасниками цієї дискусії.

“Той спосіб, який буде обраний, як в ЄС, так і в інших потенційних точках зростання глобальних, він багато в чому вплине і на спосіб виходу України з кризи, тому що Україна є експортно-орієнтована країна, і ті інструменти, і ті політики, які будуть запроваджені, або не запроваджені тут в ЄС, матимуть безпосереднє відношення і до темпів, і до якості виходу з кризи, і до темпів економічного зростання в Україні”, - наголосив Г.НЕМИРЯ.