В Женеві відбудеться надзвичайне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри обговорять позицію ЄС напередодні Сьомої міністерської конференції Світової організації торгівлі, яка відбудеться у Женеві з 30 листопада по 2 грудня, і в ході якої планується оцінити функціонування багатосторонньої торгівельної системи.

Дата події: 30 листопада 2009 року. Час початку: 13:00.