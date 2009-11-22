В Женеві відбудеться надзвичайне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

10:53, 22 листопада 2009
Новини ЄС
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В ході засідання міністри обговорять позицію ЄС напередодні Сьомої міністерської конференції Світової організації торгівлі, яка відбудеться у Женеві з 30 листопада по 2 грудня, і в ході якої планується оцінити функціонування багатосторонньої торгівельної системи.

Дата події: 30 листопада 2009 року.

Час початку: 13:00.

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