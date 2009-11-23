У Брюсселі пройде 14-ий раунд переговорів про нову угоду між Україною та ЄС

Київ. 23 листопада. УНІАН. 25 листопада в Брюсселі відбудеться 14-й раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом стосовно укладення Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Валерій ДЖИГУН сьогодні на брифінгу.

За його словами, в ході пленарного засідання сторони продовжать обговорення розділів угоди стосовно політичного діалогу, зовнішньої і безпекової політики, юстиції, свободи і безпеки, а також загальних та прикінцевих положень.

Крім того, сторони розглянуть «третій спільний звіт про прогрес у переговорах стосовно Угоди про асоціацію», який буде представлений на 13-му саміті “Україна-ЄС” 4 грудня цього року в Києві.

Делегацію України на переговорах у Брюсселі очолить заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, делегацію ЄС – заступник генерального директора з питань зовнішніх відносин Європейської комісії Х’юг МІНГАРЕЛЛІ.