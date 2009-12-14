У Страсбурзі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту
09:31, 14 грудня 2009Новини ЄС
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В ході засідання депутати, зокрема, планують обговорити питання взаємного визнання професійної кваліфікації країнами-членами ЄС, визначитися щодо проекту бюджету на 2010 рік, а також провести дебати та схвалити резолюції щодо ситуації з правами людини в Західній Сахарі, Уганді та Азербайджані.
Дата події: 17 грудня 2009 року. Час початку: 09:00.
Час початку: 09:00.
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