У Страсбурзі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати, зокрема, планують обговорити питання взаємного визнання професійної кваліфікації країнами-членами ЄС, визначитися щодо проекту бюджету на 2010 рік, а також провести дебати та схвалити резолюції щодо ситуації з правами людини в Західній Сахарі, Уганді та Азербайджані.

Дата події: 17 грудня 2009 року. Час початку: 09:00.