У Страсбурзі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

09:31, 14 грудня 2009
Новини ЄС
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В ході засідання депутати, зокрема, планують обговорити питання взаємного визнання професійної кваліфікації країнами-членами ЄС, визначитися щодо проекту бюджету на 2010 рік, а також провести дебати та схвалити резолюції щодо ситуації з правами людини в Західній Сахарі, Уганді та Азербайджані.

Дата події: 17 грудня 2009 року.

Час початку: 09:00.

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