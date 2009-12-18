Ештон хоче посилити роль ЄС в розв`язанні конфліктів у світі

Брюссель. 18 грудня. УНІАН. Шеф європейської дипломатії баронеса Кетрін ЕШТОН хоче посилити роль в ЄС в розв’язанні конфліктів та покращити співпрацю зі стратегічними партнерами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у її відповідях на анкету Європарламенту, яку вона заповнила перед схваленням парламентом нового складу Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання щодо трьох перших пріоритетів на новій посаді віце-президента Єврокомісії, К.ЕШТОН наголосила, що першим пріоритетом її діяльності стане Європейської служби зовнішніх дій – нової установи, яка має обслуговувати діяльність Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекорвої політики, віце-президента Єврокомісії, згідно з Лісабонською угодою.

“Ми потребуємо збалансованої служби, яка додасть вартості всім громадянам ЄС та зможе представляти їх в усьому світі”, - зазначила баронеса.

Другим пріоритетом К.ЕШТОН назвала посилення ролі ЄС в розв’язанні конфліктів, зокрема, на Близькому Сході, Балканах, в Ірані, Афганістані та Африці.

“Я маю намір уважно вивчити всі наші операції і забезпечити ефективність та раціональність використання наших ресурсів”, - написала новий шеф європейської дипломатії.

Третім пріоритетом К.ЕШТОН назвала посилення співпраці зі стратегічними партнерами, такими як США, Китай, Росія, Індія, Бразилія та Японія.

“Звичайно, ми можемо мати відмінності з цими країнами, але ми також можемо покращити нашу співпрацю, щоб відповісти на багато викликів, які стоять перед нами”, - написала вона.

За словами головного дипломата ЄС, вона також планує продовжити розвивати політику сусідства з південними та східними сусідами ЄС, і не забувати про подальший розвиток відносин з країнами Південної Америки, Африки та Азії.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму неформальному засіданні вирішив призначити К.ЕШТОН Верховним представником Євросоюзу з політики безпеки та зовнішньої політики. Відповідно до Лісабонської угоди, яка набула чинності в ЄС з 1 грудня цього року, К.ЕШТОН водночас обійматиме посаду віце-президента Єврокомісії.

З 11 по 19 січня 2010 року Європарламент планує провести слухання з кандидатами на посади членів Єврокомісії і потім визначитися щодо своєї підтримки нового складу Єврокомісії. Перед проведенням слухань, всі призначені країнами-членами кандидати на посади комісарів надіслали в Європарламент свої резюме, декларації про прибутки та відповіді на анкету, розроблену депутатами Європарламенту.