Глави МЗС України та Іспанії поговорили про інвестиційну співпрацю

Київ. 11 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО у рамках робочого візиту до Королівства Іспанія зустрівся з міністром закордонних справ та співробітництва Мігелем Анхелем МОРАТІНОСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у ході зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань двосторонніх відносин, зокрема взаємодію в рамках міжнародних організацій, співпрацю у боротьбі з піратством, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Особлива увага була приділена співпраці між Україною та ЄС під час Іспанського головування в Європейському Союзі у першому півріччі 2010 року. М.МОРАТІНОС запевнив у готовності Іспанського головування сприяти просуванню співробітництва між Україною та ЄС, зокрема, щодо завершення переговорів стосовно Угоди про Асоціацію, а також безвізового діалогу.

Значне місце в ході переговорів зайняли питання візово-правового характеру, зокрема, спрощення візового режиму, проблеми видачі віз і соціально-правового захисту українців, які проживають і перебувають в Іспанії.

У ході візиту була укладена Угода між Україною та Іспанією про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, а також міжвідомчий Меморандум про взаєморозуміння у сфері морського транспорту.