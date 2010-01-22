Порошенко пропонує Ештон поговорити про участь України у боротьбі з піратством

Київ. 22 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО пропонує Високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін ЕШТОН провести ближчим часом переговори між Україною та Євросоюзом щодо практичних аспектів участі України у військово-морській операції ЄС з протидії піратству біля узбережжя Сомалі „Аталанта”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це йдеться в його листі у зв’язку з Указом Президента України №41/2010 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2009 року „Щодо участі України в операції Європейського Союзу „EU Navfor Atalanta”.

Зокрема, П.ПОРОШЕНКО відзначає необхідність обговорити питання, пов’язані із залученням українського контингенту до супроводження та охорони цивільних суден від нападів піратів у районі Африканського рогу.

В МЗС також підкреслили, що прийняття рішення щодо участі України в операції ЄС „Аталанта” є результатом тривалої підготовчої роботи, яка проводилась Міністерством закордонних справ спільно з іншими причетними міністерствами і відомствами України.

Участь в цій операції матиме важливе політичне значення у контексті залучення України до реалізації Європейської політики безпеки і оборони, а також стане вагомим практичним внеском нашої держави у зміцнення безпеки мореплавства та запобігання і протидію піратству, захист прав, свобод та інтересів громадян України, додали у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО ввів у дію рішення РНБО про направлення бійців спецпідрозділу для участі в операції ЄС із протидії піратству.

Раніше П.ПОРОШЕНКО заявляв, що на першому етапі передбачається участь до 30 осіб, зокрема, представників спецпідрозділу СБУ «Альфа». Водночас, за його словами, розглядається питання про залучення до операції представників спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами П.ПОРОШЕНКА, фінансування участі українських бійців спецпідрозділів відбуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, яких необхідно близько 30 млн. грн. на рік.