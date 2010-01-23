”Нові кандидати” в Президенти мало відомі українським виборцям

Брюссель. 23 січня. УНІАН. “Нові обличчя” не змогли пройти до другого туру президентських виборів в Україні, оскільки недостатньо знайомі виборцям.

Таку думку в телефонних розмовах з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі висловив ряд європейських політологів.

Так, дослідник португальського Інституту міжнародних відносин і безпеки Васко МАРТІНС зазначив, що демократичні процедури в Україні йдуть тим самим шляхом, як і в інших центрально-європейських країнах з 1989 року.

“Український народ, в основному, не знайомий з демократією. Більше того, електорат вже мобілізований навколо найбільш популярних та відомих кандидатів”, - вважає експерт.

Він зазначив, що політики “помаранчевого табору”, опозиціонер Віктор ЯНКОВИЧ та “свіже обличчя” – Сергій ТІГІПКО сконцентрували навколо себе електоральні сили, не залишивши місця для більш молодих кандидатів.

“Українська демократична система має дорослішати і міцніти, щоб для молодих кандидатів стали доступними нові можливості для отримання достатньої підтримки (населення – УНІАН)”, - сказав В.МАРТІНС.

Директор програм французького Інституту міжнародних і стратегічних відносин Лора ДЕЛЬКУР також вважає, що причини, через які “нові обличчя” не змогли отримати суттєвої підтримки на президентських виборах в Україні, є такими ж, як і в інших країнах Європи.

“Люди, що займають високі посади, завжди більш відомі у всіх регіонах країни, чого не можна сказати про молодших”, - сказала експерт.

Вона також зазначила, що нові кандидати мають менше можливостей для того, щоб з’являтися в пресі на відміну від представників діючої влади.

У свою чергу директор програми “Росія в регіональному та глобальному контексті” фінського Інституту міжнародних справ Аркадій МОШЕС відзначив успіх С.ТІГІПКА на президентських виборах.

“Ті цифри, які продемонстрував С.ТІГІПКО є цілком вражаючими, бо йдеться про людину, яку ще три місяці тому ніхто не уявляв в такій якості, як кандидата, що претендує на третю позицію”, - сказав експерт.

При цьому, він висловив думку, що такий високий результат свідчить про те, що в Україні формується запит на нових політиків і нову політичну платформу.

Серед причин, які не дали можливості “новим” кандидатам потрапити до другого туру виборів А.МОШЕС, зокрема, назвав те, що одразу кілька кандидатів на нинішніх виборах намагалися позиціонувати себе, як ефективних менеджерів, а відтак – боролися за один і той самий електорат, якій не готовий, принаймні у першому турі виборів, голосувати за одного з лідерів.

“Але є і так звані змістовні речі, адже, чесно кажучи, жоден з цих кандидатів не є тим самим “новим обличчям”, яке могло б здатися переконливим більшості українських виборців”, - зазначив експерт.

Ще однією причиною, на його думку, є те, що в останні півтора року в суспільстві існувало уявлення, що нинішні вибори будуть виборами з Юлії ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА.

“І подолати це уявлення не вдалося нікому. Але це не значить, що цього не станеться. Я думаю, що якраз через 5 років на наступних виборах ми все-таки побачимо появу нових облич”, - висловив свою думку А.МОШЕС.