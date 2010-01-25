Газпром і E.On обмінялися штрафами

Київ. 25 січня. УНІАН. ВАТ ”Газпром” оштрафував німецький енергетичний концерн E.On, оскільки за підсумками 2009 року компанії не вдалося вибрати передбачені в контракті мінімальні обсяги газу.

Газета ”Коммерсант” зазначає, що E.On повинен був заплатити ”Газпрому” до 700 мільйонів доларів, але заплатить лише 140 мільйонів, оскільки російський концерн також був вимушений сплатити штраф E.On.

Компанія E.On Ruhrgas, підрозділ E.On, у 2009 році купила 16 мільярдів кубометрів газу, що значно менше, ніж обумовлено в контракті. ”Коммерсант” стверджує, що E.On повинен був купити 19-20 мільярдів кубометрів російського газу.

У перші три квартали 2009 року прибуток E.On Ruhrgas, найбільшого в Німеччині імпортера газу, впав на 30 відсотків, склавши 1,4 мільярда євро. Компанія попросила російську сторону не застосовувати штраф, який став би зайвим обтяженням, але ”Газпром” відмовився переглядати довгострокові контракти з E.On.

У результаті E.On Ruhrgas зажадав від ”Газпрому” компенсувати затримку по операції з реєстрацією компанії, яка бере участь в операції з обміну акцій ”Газпрому”, що належать E.On, на блокпакет у Південно-Російському родовищі. Німецька сторона стверджує, що втратила від 300 до 500 мільйонів доларів прибутків із продажу газу з родовища. В результаті врахування зустрічних вимог і з`явилася підсумкова сума.

Поставки ”Газпрому” до Європи в 2009 році різко знизилися через глобальну фінансову кризу, нагадує Лента.ру. Загалом закупівлі газу в Західній Європі скоротилися на 29 відсотків, а в Німеччині - на 44 відсотки.