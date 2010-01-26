Попеску каже, що залишається головою делегації України в ПАРЄ

Страсбург. 26 січня. УНІАН. Народний депутат України від партії регіонів Іван ПОПЕСКУ заявляє, що залишається головою делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це він сказав сьогодні у розмові з власник кореспондентом УНІАН у Страсбурзі.

“Існує конкретна процедура. Для того, щоб обрати керівництво делегації, або внести якісь зміни, треба провести збори у присутності голови Верховної Ради, на зборах повинно бути більше половини делегації, тобто щонайменше 13 осіб, і за зміну керівництва має проголосувати більше половини делегації, тобто ті самі 13 осіб. Ніяких зборів не відбулося. Голова Верховної Ради на цих зборах не був, Секретаріат про це не повідомлявся, але з’явився лист за підписом заступника голови делегації, що нібито голову делегації було усунуто”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

Депутат зазначив, що поява такого листа в Бюро ПАРЄ викликало запитання щодо того, що робити з посадою віце-президента Асамблеї, яку цього року, відповідно до правил ротації, мав зайняти представник України. За словами українського депутата, він запропонував залишити це місце вакантним до квітневої сесії для того, щоб українська делегація мала можливість вирішити питання щодо голови самостійно.

І.ПОПЕСКУ також зазначив, що не розуміє, звідки взялося 13 голосів про те, що його не визнають головою делегації, якщо 9 членів делегації від Партії регіонів, 2 – від КПУ та один від Блоку Литвина особисто повідомили йому, що не підписувалися під цим.

“Питання в тому, що як мінімум 12 осіб вже не голосувало. Звідки взялося 13 чоловік я не знаю”, - сказав депутат.

Він також висловив думку про це, що питання про голову української делегації виникло через президентські вибори в Україні.

“Це була пі-ар акція. Я думаю, що хтось побачив, що його політична сила програла на президентських виборах і хтось через призму майбутніх парламентських виборів шукає собі місце у списку і хоче показати свою значимість”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

Він також висловив готовність спробувати провести до квітневої сесії ПАРЄ збори делегації, однак висловив сумнів у можливості зібрати кворум.

“Я запропоную провести збори, але якщо не буде кворуму, ніяких змін не буде. У нас в парламенті, на жаль є комітети, які не збираються через призму політичної конфігурації”, - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ПАРЄ схвалила новий склад віце-президентів Асамблеї, однак місце України залишилося вакантним.

Як повідомила УНІАН заступник голови делегації Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, 13 членів делегації під час опитування висловилися за те, щоб І.ПОПЕСКУ усунути з посади голови делегації, про що повідомили Бюро ПАРЄ

Вона також заявила про те, що за останні 3 роки збори делегації не проводилися жодного разу.