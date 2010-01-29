У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з економічних та монетарних справ Йоакіна Алмун’ї

В ході прес-конференції комісар планує представити схвалену позицію Єврокомісії щодо Програми стабільності Греції, а також серію порад уряду Греції з метою зменшення дефіциту бюджету цієї країни-члена ЄС. Крім того, комісар планує представити пропозицію Єврокомісії щодо посилення повноважень Євростату з моніторингу якості статистики у сфері державних фінансів.

Дата події: 3 лютого 2010 року. Час початку: 11:30.