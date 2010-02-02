Заочних рішень суду про вилучення в українки дитини в Італії не було

Консул України в Милані заявляє, що жодних заочних рішень суду щодо дитини, яку забрали в українки, не виносилося

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Консул Генерального консульства України в Мілані Руслан ФУФАЛЬКО заявляє, що жодних заочних рішень суду щодо дитини, яку забрали в українки, не виносилося.

Про це він повідомив сьогодні у телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Заочно не виносилися ніякі рішення суду. От у мене перед руками останнє рішення суду від листопада 2009 року, на якому була представлена родина в особі адвоката”, - сказав український консул.

Він зазначив, що консульство відстежує ситуацію щодо двохрічного Володимира, сина українців Наталі ШПАЧИНСЬКОЇ та Володимира СЕРГІЄНКА, з листопада 2008 року. Р.ФУФАЛЬКО зазначив, що у дитини дійсно було виявлено патологію Finilcttunuria (не засвоюється білок).

“Дитина потребує дієти, чого мама з якихось причин не може зрозуміти”, - сказав український консул.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого голова Італійського представництва центру впровадження програм ЮНЕСКО Віктор ГОРОБЧУК попросив Міністерство закордонних справ втрутитись в ситуацію з приводу грубого порушення прав родини українських заробітчан в Італії Н.ШПАЧИНСЬКОЇ та В.СЕРГІЄНКА, у яких, за його словами, 21 січня представники влади м. Вімарте (провінція Монцо) в Італії без будь-якого попередження забрали 2-річного сина Володимира.

В.ГОРОБЧУК також заявив, що під час перебування дитини у клініці Мілану батьки помітили погіршення стану здоров’я дитини, а нібито передана на аналіз кров дитини до клінік Львову та Швейцарії не підтвердили діагноз італійських медиків.